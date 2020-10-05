أبناء الأمير وليام في حوار مع عالم طبيعة بفيديو نادر

المصدر: لندن - رويترز

ظهر أبناء الأمير البريطاني وليام في مقطع مصور نادر، أول من أمس، وطرحوا على عالم الطبيعة السير ديفيد أتنبروه أسئلة عن الانقراض والعناكب، كما سألوه عن حيوانه المفضل.

ووجه الأمير جورج (سبعة أعوام والثالث في ترتيب ولاية العرش البريطاني)، وشقيقته شارلوت (خمسة أعوام)، وشقيقه لويس (عامان)، أسئلة لأتنبروه (94 عاماً) بخصوص الطبيعة، في لقطات سُجلت في قصر كنزنغتون، الشهر الماضي.

وقال جورج الذي ظهر مرتدياً قميصا مدرسياً أحمر اللون «أهلا بك ديفيد أتنبروه، ما الحيوان الذي تعتقد أنه على وشك الانقراض؟». فيما كشفت شارلوت التي ارتدت فستاناً مدرسياً باللون الرمادي عن حبها للعناكب. وسألت أتنبروه «هل تحب العناكب أنت أيضاً؟». وسأله لويس «أي الحيوانات تحب؟».

والتُقطت صور لأتنبروه، الشهر الماضي، في حدائق قصر كنزنغتون، بعدما انضم لأسرة الأمير وليام لمشاهدة عرض في الهواء الطلق لفيلمه «ديفيد أتنبروه.. حياة على كوكبنا». وبهذه المناسبة، أهدى أتنبروه جورج حفرية سن سمكة قرش لكن الهدية أثارت الجدل عندما طلبت مالطا، التي عثر فيها أتنبروه على الحفرية، في بادئ الأمر إعادتها قبل أن تقول إن بوسع الأمير البريطاني الصغير الاحتفاظ بها.

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