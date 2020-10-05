«ليالي الفلبين» في ياس ووتروورلد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعود فعالية ليالي الفلبين الترفيهية المميزة إلى ياس ووتروورلد هذا العام، وذلك بعد الشعبية الكبيرة التي حظيت بها في الدورات السابقة، حيث ستقام يومي غد الثلاثاء والجمعة المقبل، من الساعة السادسة مساءً وإلى الساعة 11 ليلاً. وتستقبل الفعالية المستوحاة من الأجواء الترفيهية الفلبينية، الضيوف من الأصدقاء والعائلات بباقة من النشاطات المتنوعة، التي تشمل الحفل الموسيقي «الصامت» الذي يقام باستخدام سماعات لاسلكية معقمة، يُمكن للضيوف من خلالها الاستماع والرقص على وقع أنغام الموسيقى المفضلة لديهم في أجواء مميزة تمكنهم من المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي.

كما ستقدم فرقة «سبلاش سكواد» لوحة فنية راقصة في بحيرة أمواج، حيث سيتمكن الضيوف من مشاهدة العرض من الشاطئ أو على العوامات المطاطية.

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