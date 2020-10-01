فيديو.. لحظات مرعبة لرضيع نجا من موت محقق..انشغلت عنه أمه

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو مخيف كيف نجا طفل رضيع من موت محقق بعد أن انشغلت عنه والدته لبضع ثوان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كوستاريكا بأمريكا اللاتينية وعلى نطاق عالمي الفيديو، الذي أظهر أما وهي تخرج طفلها من سيارتها المركونة في أحد المواقف. وبعد أن وضعته في عربة صغيرة، انشغلت بإخراج بعض الأشياء من السيارة، دون أن تتنبه إلى أن العربة بدأ بالتحرك نحو شارع مزدحم بالسيارات والحافلات المسرعة.

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