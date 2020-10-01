غواصون بولنديون: عثرنا على السفينة كارلسروه

المصدر: وارسو - د.ب.أ

يبدو أن مجموعة من الغواصين البولنديين حددت مكان حطام سفينة الشحن البخارية الألمانية «كارلسروه»، التي أغرقها سلاح الجو السوفييتي في عام 1945.

وقال توماسز بيوريفسز، من رابطة «بالتيك تيك»، وهي رابطة تدعم الغوص في بحر البلطيق: «إننا على يقين بأنها السفينة». وتابع: «لنكون متيقنين بنسبة 100%، ينتظر فريق الغوص الآن الحصول على التصاريح اللازمة من المكتب البحري البولندي، لنقل جزء من الحطام إلى الشاطئ». وذكرت الرابطة أن الاكتشاف ربما يلقي بضوء على مصير غرفة الكهرمان الشهيرة، وهي غرفة كانت مزينة بألواح من الكهرمان والذهب من قصر «كاترين»، في منطقة «تسارسكويي سيلو»، بالقرب من سان بطرسبرغ. وكانت السفينة تقل نحو 1100 راكب، من بينهم 150 جندياً، عندما أغرقها السوفييت، وتم إنقاذ نحو 100 شخص.

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