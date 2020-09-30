ريمي إجل رئيساً لمجلس إدارة «نستله» في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

أعلنت «نستله» عن تعيين ريمي إجل بمنصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اعتباراً من مطلع سبتمبر الجاري، ليتولى بذلك مسؤولية الإشراف على عمليات الشركة في المنطقة التي توفّر فرص العمل لأكثر من 15 ألف شخص في 19 دولة، وتدير فيها 25 مصنعاً.

وكان إجل قد انضم إلى فريق «نستله» في المملكة العربية السعودية عام 1998 وشغل مناصب تنفيذية عدة في أسواق وبلدان مختلفة على مدار مسيرته المهنية، ففي عام 2007 تولّى إجل منصب مساعد المدير الإقليمي في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا في المقر الرئيس لشركة «نستله» في سويسرا، ليدعم بذلك عمليات الشركة في جميع البلدان الإفريقية لمدة أربعة أعوام، ثم عاد إلى منطقة الشرق الأوسط ليشغل منصب المدير التنفيذي لقسم الحلويات والسكاكر، وفي عام 2013 تولى ريمي منصب المدير العام للشركة في المملكة العربية السعودية، وأثمرت جهوده في دفع عجلة عملية تحول نستله العربية السعودية إلى مؤسسة عالية الأداء.

وفي عام 2016 تم تعيين إجل رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً لمنطقة جنوب إفريقيا، حيث لعب دوراً محورياً في تنمية أعمال الشركة، وقبل عامين شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة وسط غرب إفريقيا، وحقق خلال هذه الفترة العديد من النجاحات والنتائج المتميزة في سوق تتألف من 25 بلداً وتتميز بالتعقيد والتنوع، وأسهم في تعزيز روح الفريق وبناء القدرات وتنمية المهارات المحلية.

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