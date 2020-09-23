«ناسا»: خطة محدثة للعودة إلى القمر

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أكّدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنها مازالت تتوقّع عودة الروّاد الأميركيين إلى القمر في عام 2024، كاشفة عن تقديرات للتمويل اللازم لإنجاز هذه المهمة، بواقع 28 مليار دولار، للسنوات الخمس المقبلة.

وينبغي للكونغرس أن يوافق على تمويل هذه المبالغ، التي تغطّي ميزانيات الأعوام 2021 إلى 2025، لبرنامج يعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غاية الأهمية.

وأكّد مدير «ناسا»، جيم برايدنستاين، خلال مؤتمر، بعد نشر خطّة محدّثة لبرنامج العودة إلى القمر «أرتيميس»، أنه إذا صوّت الكونغرس على مبلغ أول بـ3.2 مليارات لمركبة الهبوط بحلول عيد الميلاد «سيكون في وسعنا الالتزام بالمهل المحددة للهبوط على القمر في 2024». وأشار إلى أن الوكالة قادرة على التعامل مع المخاطر التقنية، غير أن المخاطر السياسية هي غالباً الأصعب.

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