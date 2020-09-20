«نادي الناشرين» يناقش تأثير «كورونا» في الكتاب

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي الناشرين»، المبادرة التي أطلقتها أخيراً، مدير «دار العربي للنشر والتوزيع» في مصر، شريف بكر، في جلسة حوارية عن بُعد، بعنوان «تأثير كوفيد-19 على سوق الكتاب في العالم العربي»، وذلك مساء الأربعاء المقبل.

وتأتي الجلسة التي ستديرها مؤسِّسة شركة «أوريهام جروب»، ايما هاوس، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة ينظمها النادي عن بُعد، ويمكن للراغبين الانضمام إلى الجلسة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏2HiQh7v.

وتناقش الجلسة تأثير الجائحة في سوق الكتاب بالوطن العربي، والسبل الكفيلة بتعزيز تسويق وبيع الكتب في المنطقة في ظل فيروس «كورونا»، بهدف توفير باقة من الحلول القادرة على دعم وتطوير قطاع النشر بأفكار ريادية.

يذكر أن شريف بكر كان أميناً عاماً منتخباً لجمعية النشر المصرية، ومسؤولاً عن لجنة التطوير والنشر الإلكتروني لأربع سنوات.

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