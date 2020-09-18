كتاب جديد يكشف عن كواليس آخر ألبومات «البيتلز»

المصدر: لندن - رويترز

تثير كواليس تسجيل الألبوم الغنائي «ليت إيت بي»، آخر ألبومات فريق البيتلز، انطباعات عن أوقات عصيبة ونُذر انفصال الفريق البريطاني الشهير.

لكن بعد نصف قرن على صدور الألبوم، سيقدم كتاب جديد وفيلم وثائقي نظرة أكثر تفصيلاً على الجلسات المشهورة باستخدام لقطات لم تُنشر من قبل، وتسجيلات للحفلات، للكشف عن جانب سعيد لهذه الفترة.

وسيصدر كتاب «ذا بيتلز: جيت باك» في أغسطس من العام المقبل.

ويتضمن الكتاب نصوص محادثات بين أعضاء الفريق، وهم جون لينون وبول مكارتني وجورج هاريسون ورينجو ستار، خلال ساعات التسجيل التي تجاوزت 120 ساعة عام 1969. ويحتوي الكتاب على مئات الصور التي لم تُنشر من قبل، وكتب مقدمته الروائي وكاتب السيناريو حنيف قريشي.

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