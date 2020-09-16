247 عملاً تشكيلياً عن «العمارة العربية»

المصدر: الكويت - د.ب.أ

يشارك 220 فناناً من 15 دولة عربية في المعرض التشكيلي الافتراضي «صيفنا أحلى»، الذي انطلق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، أمس.

ويقام المعرض بمناسبة حصول المجلس على منحة مؤسسة جيتي Getty Foundation لدراسة الحماية المستدامة لفن تصميم وتنفيذ الأطباق المعدنية، التي تغطي الهياكل الكروية لأبراج الكويت التي صممتها المعمارية الدنماركية، ميلينا بيورن، في عام 1968، إذ تدور الأعمال المشاركة في فلك العمارة التراثية العربية.

وقالت منظمة المعرض إن التراث يجري تجسيده في 247 عملاً تشكيلياً، أبدعتها أنامل 220 فناناً عربياً.

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