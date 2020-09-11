الشاب خالد: دبي قاعدة فنية أفضّلها على نيويورك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عبّر الفنان الجزائري الشاب خالد عن إعجابه الكبير بمدينة دبي، قائلاً إن لديه الكثير من الذكريات الجميلة والأصدقاء، وله حنين دائم لها ويحرص على زيارتها كل فترة.

وقال الشاب خالد: «زرت دبي لأول مرة عندما كان مطارها صغيراً، ورأيت بعيني كيف بنيت المدينة وتوسعت لتصبح اليوم من أهم مدن العالم»، وأضاف قائلاً أصبح لدي عائلة في دبي استقرت فيها منذ 5 سنوات، مشيراً إلى أنها صارت قاعدة فنية بالنسبة له ولمعظم الفنانين العرب والأجانب.

وأكد الشاب خالد في مقابلة خاصة مع تلفزيون دبي بثت في برنامج «دبي هذا الصباح»، أن «دبي مدينة عربية مفتوحة على الدنيا، أجد فيها كل شيء وأفضلها عن مدينة نيويورك»، وكشف الشاب خالد أنه شارف على إنجاز ألبومه الجديد ويضع عليه اللمسات الأخيرة فقط. وأشار الى أنه يستعد قريباً لتسجيل أغنية ثنائية مع الفنان حسين الجسمي، الذي تجمعه به صداقة متينة وقال عنه إنه فنان كبير وقلبه طيب.

وبخصوص أغنيته التى أطلقها أخيرا وحملت عنوان «جميلتي بيروت»، قال «لقد أديت الأغنية من باب الواجب الفني والتضامني مع الشعوب العربية والعالمية، والوقوف مع الشعب اللبناني في محنته بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بفواجع كبيرة».

وكشف الشاب خالد خلال اللقاء عن مشروعه إقامة حفل فني تضامني كبير في بيروت يخصص دخله لضحايا الانفجار، ووجه دعوة لكل الفنانين بالحضور والمشاركة. بدأت نجوميته منذ تسعينات القرن الماضي، ويحرص دائماً على الغناء للحب والجمال وقضايا اجتماعية تشغل الجماهير العربية، ومن أبرز أعماله الغنائية «ديدي» و«عائشة».

• «جميلتي بيروت» أغنية تضامنية مع الشعب اللبناني في محنته بعد انفجار المرفأ.

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