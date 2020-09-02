الفنانة نهى العمروسي : ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في قضية "فيرمونت"

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية نهى العمروسي عن مفاجأة أثارت جدلا واسعا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جريمة فيرمونت".

وقالت الفنانة لموقع"الوطن": " ابنتي متزوجة من أحد المتهمين بالاغتصاب، وفيه محاولة للانتقام منها وعايزين يدخولها في القصة، وأنا مش عايزة أقول اسمه دلوقتي ولا هو ابن مين، بس اللي أقدر أقوله إنه هارب في لندن حاليًا خوفا من القبض عليه". وأضافت :" بنتي كانت شاهدة في القضية، ولا أعرف كيف تحولت إلى متهمة".

ويذكر أن قضية الفيرمونت بدأت تظهر على صفحات "السوشيال ميديا" بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وترجع أحداث القضية لعام 2014.

وأمرت النيابة العامة المصرية أخيرا بإلقاء القبض على الشباب المتهمين التي سارع عدد منهم الى السفر خارج مصير لكنها استطاعت القبض عل عدد منهم بمساعدة الانتربول الدولي، حيث تم توقيف ثلاثة منهم بأحد الفنادق في لبنان.

وقالت قوى الامن الداخلي في بيان إنها تلقت طلبا من مكتب الانتربول في مصر بالقبض "على سبعة أشخاص من الجنسية المصرية موجودين في لبنان" لاتهامهم في هذه القضية، غير أنه تبين أن خمسة منهم فقط "دخلوا لبنان في تواريخ سابقة ثم غادر إثنان منهم ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم داخل الاراضي اللبنانية".

وأعلنت السلطات المصرية الخميس القبض على رجل يشتبه بتورطه في القضية نفسها التي يواجه فيها مجموعة من الشباب الأثرياء والمتنفذين بالقيام بتخدير واغتصاب جماعي لشابة في فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة في العام 2014. وأكدت النيابة العامة المصرية أنها اتخذت "إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الإنتربول، وجارٍ استكمال التحقيقات".

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