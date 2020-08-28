سرقة لوحة "صبيان يضحكان"للمرة الثالثة

المصدر: أمستردام - رويترز)

قالت الشرطة إن لصوصا سرقوا لوحة (صبيان يضحكان) لفنان العصر الذهبي الهولندي فرانس هالس من متحف صغير قرب مدينة أوترخت يوم الخميس، وهي ثالث مرة تتعرض فيها اللوحة للسرقة.

وسُرقت اللوحة، التي قدر أحد الخبراء قيمتها بنحو 15 مليون يورو (18 مليون دولار) ويعود تاريخها إلى عام 1626، من متحف هوفييه فان أردن قبل فجر يوم الخميس بعد أن تمكن اللصوص من التسلل عبر الباب الخلفي.

وهذه ثاني واقعة سرقة للوحة من متحف هولندي مغلق أمام الجمهور بسبب جائحة كوفيد-19 بعد أن سرقت لوحة لفان جوخ في مارس آذار من متحف سينجر لارين

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