استراحة في ظل تاريخ دبي العريق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بوعي ومسؤولية.. عادت الحياة مجدداً في كل الأرجاء، بعد فترة من الغياب، اشتاق فيها كثيرون إلى إطلالة عن قرب، والتجول في أرجاء مدن الإمارات التي لا تتوقف عن منح الدهشة للعالم. هي مساحة حب وبهجة تختصر العالم، وتجمع أناساً من جهات الأرض المختلفة، يسجلون بهواتفهم اللحظات السعيدة، والابتسامات التي ترسمها الإمارات على وجوه أهلها وزوّارها.

وتلتقط عدسات مصوّري «الإمارات اليوم»، هنا، ملامح من عودة الروح إلى منطقة الشندغة التاريخية، التي تروي ملامح من تاريخ دبي العريق، حيث الأسواق القديمة والبيوت التراثية والخور والعَبرة.. لتتواصل مظاهر الحياة، وينتصر جانبها المشرق على أشهر من العزلة، وأيام طويلة قضاها البشر بين أربعة جدران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news