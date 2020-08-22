تسرّب هواء في محطة الفضاء الدولية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

كشفت تقارير، أول من أمس، عن واقعة على متن محطة الفضاء الدولية، إذ أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» أنها تبحث عن مصدر تسرب هواء.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن «روسكوزموس»: «لا يوجد خطر على الطاقم أو المحطة».

وقالت الوكالة إن أجهزة الاستشعار في الوحدة الروسية بالمحطة الفضائية سجلت التسرب، وتبحث عن المصدر المحدد بإغلاق جميع الوحدات، واحدة تلو الأخرى، ليتم تحديد موقع التسرب عبر خفض الضغط.

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