«سفراء السلامة» في مطار أبوظبي يرحبون بالقادمين من بيروت

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

رحبت مطارات أبوظبي بالمسافرين القادمين من لبنان، على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في أولى رحلاتها من بيروت إلى العاصمة الإماراتية منذ مارس الماضي. وجرى الترحيب بالمسافرين القادمين من لبنان، بمشاركة فريق سفراء الصحة والسلامة في مطار أبوظبي الدولي. يأتي استئناف رحلات طيران الشرق الأوسط من لبنان إلى أبوظبي، في إطار العودة التدريجية لرحلات المسافرين في مطار أبوظبي الدولي، إذ ستبدأ الشركة بتسيير الرحلات من بيروت إلى أبوظبي. وأعلن مطار أبوظبي الدولي أنه اتخذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية، لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، من خلال فريق سفراء الصحة والسلامة المتخصصين بدعم المسافرين ومساعدتهم، من خلال توجيه النصائح، والإجابة عن استفساراتهم، في سبيل الحفاظ على صحتهم أثناء السفر، إلى جانب دعوتهم إلى الالتزام باتباع معايير التباعد الجسدي، وتزويدهم بمعقمات الأيدي ومعدات الحماية الشخصية (PPE)، مثل: ارتداء كمامات الوجه وقفازات اليدين، ومراقبة إجراءات التعقيم في المطار، والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بالاختبارات والعزل.

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