مواقف

اشتكى مواطن، في أبوظبي، من سحب مركبته، بسبب وقوفه دون تصريح في مواقف مخصصة للسكان، إذ ذكر أن المخالفة تبلغ 350 درهماً، إضافة إلى رسوم سحبها بـ«كرين» 500 درهم، متسائلاً: لماذا لا يتم وضع المخالفة فقط على المركبة، دون تحريكها من مكانها، وتحميل صاحبها مشقة البحث عن مكانها، خصوصاً أن مالكها قد لا يكون من سكان أبوظبي؟

احتيال

تلقى متعامل مكالمة هاتفية من شخص يدعي أنه يمثل أحد البنوك، ويطلب بعض البيانات الشخصية، في إطار تحديث بطاقاته البنكية، لافتاً إلى أنه طرح على المتصل بعض الأسئلة، وتبين أنه لا يملك أي معلومات، وأنهى المكالمة فوراً، مشيراً إلى أن هذه المكالمات تأتي في إطار الاحتيال المالي.

إجراءات

تراجع اهتمام الكثيرين، ممن يسكنون الأبراج المتعددة الطوابق، بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وأصبح أمراً عادياً أن يستخدم كثيرون المصاعد دون ارتداء الكمامات، غير آبهين بالخطر الذي قد يتسببون فيه لبقية السكان.

مقاهٍ

اشتكى رواد مقاهٍ، في عجمان، من عدم مراعاة بعضها إجراءات الصحة العامة، إذ يتكدّس الزبائن نتيجة الازدحام الشديد والإقبال الكبير، لمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا.

قيادة

شكت قارئة تهور بعض سائقي سيارات الأجرة في أبوظبي خلال القيادة، خصوصاً عند الخروج من شوارع جانبية، أو الانتقال من مسرب إلى آخر، لافتة إلى تعامل بعضهم مع بقية السائقين بعدائية، خصوصاً إذا كان السائق المقابل امرأة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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