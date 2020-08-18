محتالون من فيتنام يخدعون 7000 أميركي ببيع معقمات وهمية

المصدر: هانوي - د.ب.أ

أعلنت القنصلية الأميركية في فيتنام، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 7000 أميركي تعرّضوا للاحتيال على أيدي مجموعة من المحتالين الفيتناميين في إطار مخطط احتيال تركز على بيع معقمات لليدين، إذ دفع متسوقون عبر الإنترنت ما مجموعه وأوضح بيان صادر عن القنصلية الأميركية العامة في مدينة هو تشي منه أنه ألقي القبض على ثلاثة فيتناميين مشتبه بهم بعد تحقيق مشترك بين وزارة الأمن العام الفيتنامية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ووفقاً للأوراق التي قدمت لمحكمة أميركية في الثالث من أغسطس الجاري، فإن الفيتناميين الثلاثة شاركوا في مخطط لبيع معقمات اليدين للمواطنين في الولايات الأميركية الـ50.

وأنشأ الثلاثة أكثر من 300 موقع على الإنترنت لبيع معقمات اليدين والمناديل المطهرة، وهي المنتجات التي لم تصل إلى الولايات المتحدة مطلقاً. وبحسب الأوراق، فقد أنشأوا المئات من حسابات البريد الإلكتروني المزيفة لتجنب الوصول إليهم.

ورصد المحققون الأميركيون ما يقرب من 40 ألف عملية شراء بقيمة إجمالية نحو 975 ألف دولار، وفقاً لتقارير إخبارية محلية.

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