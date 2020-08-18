سيارة هيدروجينية بسرعة 355 كيلومتراً في الساعة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

كشفت شركة هايبرأيون للتقنية ومقرها كاليفورنيا عن سيارة هايبرأيون إكس بي-1 الفائقة التي تعتمد على خلايا الوقود الهيدروجيني ويزيد مداها على 1610 كيلومترات، وسرعتها القصوى 355 كيلومتراً في الساعة. وتتسارع من صفر إلى 96 كيلومتراً خلال 2.2 ثانية.

وسيكون سعر السيارة مرتفعاً، وسيبدأ إنتاجها بصورة كمية في العام 2022 وستنتج الشركة 300 سيارة منها فحسب.

وقال أنجلو كافانتاريس، الرئيس التنفيذي للشركة «توجد شركات سيارات عديدة، لكننا طورنا هذه السيارة على الرغم من عملنا في مجال الطاقة لتسليط الضوء على أهمية الوقود الهيدروجيني».

وتحصل السيارة الجديدة على الطاقة باستخدام خزاني هيدروجين، وتتضمن محركين كهربائيين قويين، ويغنيها ذلك عن الحاجة إلى بطاريات الليثيوم الثقيلة ما يعزز أداءها ويطيل مداها.

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