فيديو..سعودي يقفز على ظهر قرش حوتي في البحر الأحمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصحيفة المدينة السعودية، مقطع فيديو مخيف، يظهر فيه أحد المواطنين السعوديين وهو يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي. ويظهر في المقطع، أن الرجل الذي يدعي أبوديع وكان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكانت هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب فقفز على أحدها وسبح في عرض البحر وهو ممتطيا ظهر الحوت.

وتعد سمكة القرش الحوتى أو قرش البهلوان من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهي نادرة الظهور في البحر الأحمر. ويتميز هذا القرش الحوتي بضخامة جسمه الذي يصل طوله إلى نحو 19 مترا، إضافة إلى بطء حركته خلال السباحة في الماء.

شاهد عدد من شباب #ينبع

زاكي الصبحي

بادر الكبيدي

ياسر الرفاعي



يسبحون مع حوت او قرش #البهلوان

الذي يعتمد في غذائه على العوالق البحرية



سالم السناني - ينبع



. pic.twitter.com/T5DVlShfIh — صـ حـ يـ فـ ـة ا لـ مـ د يـ نـ ـة (@Almadinanews) August 16, 2020

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