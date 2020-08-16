"بالبُنط العريض".. أغنية جديدة لحسين الجسمي

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أصدر الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة من اللون الغنائي المصري، حملت عنوان "بالبُنط العريض"، مجدداً تعاونه مع شركائه الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضاً. وكلمات الأغنية تقول في مطلعها:

حبيبي بالبُنط العريض

غالي واقرب م الوريد

حالتي تتشخص جُنون

بيقولولي انا بيك مريض

ويضيف الجسمي أغنية "بالبُنط العريض" الى قائمة أغنياته الناجحة وواسعة الإنتشار من الأغنيات ذات اللون المصري، والذي يقدمها لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية.



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