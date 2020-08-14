المصدر: الامارات اليوم

مدربان

لم يفقد المدربان الأجنبيان الشهيران الأمل بالعمل في دورينا، رغم شح الشواغر حالياً، إذ تواصلا مع وكلاء الأعمال، خصوصاً أن الموسم ينطلق في سبتمبر، والإقالات تبدأ في أكتوبر.

توبيخ

تعرض لاعب لتوبيخ شديد من مسؤولين في ناديه الكبير، بسبب إعلانه تفاصيل تخص مسيرته المهنية، عبر حسابه الشخصي، وليس عبر القنوات الرسمية للنادي.

غضب

استشاط أعضاء شركة كرة قدم غضباً من زيارة صحافي إلى النادي لمتابعة المستجدات، مبررين أن عليه انتظار ما يرسله النادي عبر بياناته الرسمية فقط.

تفاوض

استغل أحد أندية دبي توتر العلاقة بين صانع ألعاب مشهور مع ناديه في الفترة الأخيرة، بسبب مستحقاته المالية، ودخل في مفاوضات سرية للتعاقد معه.

مشاركة

أكد مصدر مقرب من نادي رأس الخيمة أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً نهائياً بعدم عودة الفريق الأول للمشاركة في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وأن المشاركة قد تكون في موسم 2021-2022.

سلة

أصدر مسؤول تصريحاً مدوياً في الصحف كافة بأنه يطالب بالاستغناء عن المحترفين الأجانب في الألعاب الجماعية، لنجده يتفاوض «من الباب الخلفي» مع محترفين لدعم فريق السلة.

«بيليه»

تمنى مشجعون لنادي الشارقة أن تقوم إدارة النادي بالتفاوض مع لاعب شباب الأهلي، محمد جمعة، الملقب بـ«بيليه»، لضمه إلى صفوف الفريق، كونه لاعباً مميزاً وصغير السن.

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