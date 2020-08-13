10 عروض من «صيف دبي» في نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها المميزة مع باقة من العروض الترويجية اليومية، إذ تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الأنشطة الترفيهية، التي تضمن قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة لجميع أفراد العائلة.

وتضم الدورة الـ23 من مفاجآت صيف دبي، التي تستمر حتى 29 الجاري، مهرجانات رئيسة وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

للإطلاع على باقة من الفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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