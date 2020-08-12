استخدام الألمان للإنترنت صار أكثر تنوعاً

المصدر: فيسبادن (ألمانيا) - د.ب.أ

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، في ألمانيا، أن استخدام المواطنين للإنترنت صار أكثر تنوعاً. وأوضح المكتب، في مقره بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا، أمس، أن استخدام الألمان للإنترنت صار أكثر من مجرد وسيلة لمراسلات البريد الإلكتروني، والبحث عن بضائع وخدمات. وأضاف أن نسبة مستخدمي الإنترنت، الذين أجروا مكالمات هاتفية أو محادثات بالفيديو عبر برامج: «سكايب» أو «واتس أب»، زادت في الربع الأول من هذا العام إلى 68%، مقارنة بـ59% قبل عام.

وأضاف المكتب أن نسبة الأشخاص، الذين يستمعون للموسيقى عبر الإنترنت زادت إلى 59%، وكذلك نسبة قراء الأخبار إلى 77%.

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