شركة أدوية سويسرية: نستعد لجني الملايين من بيع لقاح كورونا

المصدر: د ب ا

أعلن راجورام سيلفاراجو، رئيس شركة الأدوية السويسرية "ريليف ثيرابيوتيكس" أن الشركة تستعد لجني مئات الملايين من الدولارات إذا حظي دواؤها المسمى "أفيبتاديل" بالضوء الأخضر من الجهات التنظيمية كعلاج لمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "حتى مع وجود لقاح، سيستغرق الأمر بعض الوقت لتلقيح الأشخاص حول العالم"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتابع: " لذلك، فإن دواءنا لديه إمكانية للاستخدام على مدار فترة تتراوح بين أربعة وستة أعوام للمرضى المصابين بأعراض خطيرة، ويمكن أن يدر هذا مئات الملايين من الدولارات سنويا خلال تلك الفترة".

يشار إلى أن أسهم الشركة قفزت بأكثر من 1600% هذا الأسبوع، عندما أعلنت أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سمحت لها باختبار دواء "أفيبتاديل" الذي يتم استخدامه عن طريق الاستنشاق، للمرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى خطيرة لمرض كوفيد -19، وذلك لمنع حدوث فشل تنفسي.

وقال سيلفاراجو: "يمكنني القول إننا لدينا فرصة بنسبة 60 - 70 % للموافقة على هذا الدواء حاليا".

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