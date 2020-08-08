حفلة أوركسترا في موقف مطار مونتريال

المصدر: مونتريال - أ.ف.ب

أحيت أوركسترا مونتريال السيمفونية حفلة فريدة في موقف السيارات التابع لمطار المدينة الكندية الدولي، بحضور متفرجين اصطفوا بالمئات داخل 500 مركبة للاستماع إلى معزوفات لكبار الموسيقيين في الأوقات الفاصلة بين إقلاع الطائرات، ومع احترام المسافات الآمنة.

ويقول قائد الأوركسترا جاك لاكومب: «في حياتي العادية أمضي أكثر وقتي إما في الأوركسترا أو في المطارات. هنا جمعت الاثنين معاً، لذا فالأمر يرتدي ميزة خاصة»، وأضاف «إنها المرة الأولى في مسيرتي التي أحيي فيها حفلة قرب مطار أمام جحافل من السيارات».

وبدا المشهد سريالياً بعض الشيء: أكثر من 520 سيارة متباعدة بعناية وبمصابيح مطفأة، عند موقف سيارات عملاق في مطار بيار إليوت ترودو، كلها متجهة نحو مسرح صغير يعتليه نحو 50 موسيقياً التزموا بدورهم مسافة تباعد آمنة. وبين الفينة والأخرى، تقلع طائرة فوق مسرح الحفلة ويغطي هدير محركاتها على نغمات الموسيقى الكلاسيكية لكبار المؤلفين من أمثال بيتهوفن وموتسارت.

غير أن المتفرجين بدوا غير منزعجين من الطائرات فيما كانوا منشغلين بمتابعة الحفلة من داخل سيارات أغلقوا شبابيكها.

- هدير محركات الطائرات كان يطغى على نغمات الموسيقى.

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