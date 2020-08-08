مهرجان «سالزبرغ» للجمهور: لا تستخدموا المراوح اليدوية

المصدر: سالزبرغ (النمسا) - د.ب.أ

يجب على عشاق الموسيقى الكلاسيكية عدم استخدام المراوح اليدوية وتحمل الحرارة في مهرجان «سالزبرغ»، الذي صاغ خطة دقيقة للسلامة الصحية، بدلاً من إلغاء الموسم بسبب وباء «كوفيد-19».

وعرض الأوبرا والحفل الموسيقي والمشهد المسرحي لهذا العام، في البلدة التي ولد فيها موزارت، ينظر إليه بوصفه اختباراً لأحداث ثقافية كبرى أخرى في مختلف أنحاء أوروبا.

والطلب باللغتين الألمانية والإنجليزية، بشأن عدم استخدام المراوح اليدوية، تمت إضافته إلى تسجيل يسمعه الجمهور في مطلع كل عرض في سالزبرغ.

وقال المدير الإداري لمهرجان سالزبرغ إن استخدام المراوح اليدوية «يمكن أن ينشر الرذاذ المعدي، بدلاً من السماح لنظام تكييف الهواء بامتصاصه». وهذا الإجراء هو الأحدث في قائمة طويلة من الإجراءات الاحترازية.

ويتم شغل ثلثي المقاعد فقط للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وليس هناك أي استراحات لمنع الضيوف من الاختلاط. ويجب أن يخضع جميع الفنانين بشكل منتظم لاختبارات فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يحتفظوا بدفتر يومي لمراقبة صحتهم، وقبل انطلاق مهرجان سالزبرغ المئوي، أظهرت الاختبارات إصابة أحد الموظفين الإداريين بالفيروس.

المدير الإداري للمهرجان:

«استخدام المراوح اليدوية ينشر الرذاذ المعدي، بدلاً من السماح لنظام تكييف الهواء بامتصاصه».

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