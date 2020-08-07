حزن يخيم على السعوديين.. وفاة "أم ليان وراما الدخيل" وهي حامل بسبب " كورونا"

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

حالة من الحزن سادت بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، التي غصت بعبارات النعي والتعاطف، عقب نبأ وفاة السيدة هدى الحربي "أم ليان وراما الدخيل"، التي نالت شهرة واسعة بطريقتها اللافتة في التعامل مع مرض ابنتيها النادر.

وتصدر هاشتاغ #ام_ليان_وراما_الدخيل، اليوم الجمعة، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، بعد إعلان وفاة هدى الحربي وهي حامل، بعد صراعها مع فيروس كورونا.

وعرفت الحربي باسم "أم ليان وراما الدخيل"، بعد مناشدتها بالدعاء لابنتيها ليان وراما اللتين أصيبتا بمرض نادر، غير أن ليان توفيت قبل عامين لتلحق بها والدتها متأثرة بإصابتها بكورونا.

وعبر آلاف المغردون عن تضامنهم معها، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة، وسرعان ما ارتفع هذا الوسم إلى قائمة الأعلى تداولا ودخل قائمة التريند في السعودية.

وتداول رواد "تويتر" مضمون الرسالة الأخيرة "لأم ليان وراما"، والتي قالت فيها: "الله يسعدكم ادعولي وضعي حرج وتحت التنفس وماقدر أرد ولا أتكلم تكفون ادعولي واللي يتصل ماقدر أرد أنا يله قدرت أكتب".

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