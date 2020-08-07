اين تذهب.. ليلة كوميدية أسبوعية في «مطعم أنتيكا»

يقدم مطعم أنتيكا ليلة كوميدية أسبوعية مع الفنان الكوميدي علي السيد، ويحمل علي لقب «ملك الكوميديا»، ويتمتع بعلاقة بارزة مع الجمهور سمحت له بأداء العديد من العروض والحفلات الموسيقية والبرامج التلفزيونية حول العالم.

ومن الساعة ٨ مساءً حتى الساعة 10 مساءً كل يوم ثلاثاء، يمكن للزبائن الاستمتاع بالعرض الممتع والمرح إلى جانب قائمة من المأكولات الشامية.

ويتميز مطعم انتيكا، المستوحى من دور المسرح في لبنان عام 1950، بتصميمات داخلية فخمة ومسرح في وسط المكان، ما يضمن لجميع الزبائن مشاهدة العروض الحية دون مقاطعة. ويقدر المطعم النابض بالحياة الفنون الخالدة في المنطقة تقديراً جديراً، في حين يحرص على تطبيق معايير الصحة والسلامة المعتمدة بشكل تام وذلك وفقاً للتعميم الصادر من بلدية دبي.

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