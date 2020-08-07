اين تذهب.. «ماكغيتيغان».. تجربة طعام إيرلندية

أعلن فندق دوست ثاني أبوظبي عن شراكته مع مجموعة ماكغيتيغان. ومن المقرر بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2020 تحويل مطعم دي كابيتال ستيك هاوس ليعكس أحدث ابتكارات مجموعة ماكغيتيغان الحاصدة للجوائز العالمية، والتي تجسد بمطاعمها معاني الرقي والفخامة في الأطعمة في أجواء موسيقية وترفيهية إلى جانب البث الحي والمباشر للمباريات الرياضية العالمية. ويقدم مطعم ماكغيتيغان لزواره تجربة طعام إيرلندية تقليدية أصيلة في جو مليء بالمرح والترفيه، كما يمكن لمحبي الرياضة متابعة المباريات والتشجيع لفريقهم المفضل خلال الاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات. وتوفر قائمة المطعم العديد من الأطباق الفريدة، حيث سيعمل فريق الطهاة على تحضير الأطباق الإيرلندية التقليدية باستخدام مكونات حديثة وعصرية.

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