فيديو يدهش رواد التواصل عالميا...قطعة لحم "تنبض" وتتحرك على لوح التقطيع

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

أحدث مقطع فيديو نشرته سيدة على "تويتير" من قبيل المزح والفكاهة، متابعة واسعة وشعبية منقطعة النظير على مواقع التواصل عالميا.

ويظهر الفيديو الذي نشرته "يو آرتست" موقفا حصل في مطبخ العائلة مع والدتها، إثر تفاجئها بقطعة لحم تنبض فوق لوح التقطيع الخاص الذي كانت الأم قد وضعتها عليه من أجل تقطيعها لإعداد الطعام لعائلتها.

ونشرت "يو آرتست" الفيديو على صفحتها معلقة بالقول إن والدتها أرادت طهي اللحم، ومع ذلك، عندما بدأت قطعة اللحم تنبض وتتحرك بوضوح على اللوحة الخشبية، ، شعرت والدتي بالخوف وغيرت رأيها.

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK



Mak aku taknak masak sebab takut 😂 pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

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