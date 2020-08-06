شخصيات عالمية تطالب بالحرية للدببة الصفراوية

المصدر: هانوي - د.ب.أ

دعت شخصيات عالمية شهيرة، مثل الكوميدي البريطاني، ريكي جيرفيس، ونجمة البوب، ميا دام جودي دينش، والفنان تزي ما، والمحافظة جان جودول، في مقطع فيديو نشر، أمس، إلى إغلاق مزارع الدببة الصفراوية في فيتنام.

والدببة الصفراوية هي نوع من الدببة، يحتفظ بها في الأسر لأخذ عصارتها الصفراء لاستخدامها في بعض ممارسات الطب التقليدي.

وقال جيرفيس في مطلع مقطع الفيديو، الذي أنتجته شركة «أنيمالز آسيا» غير الحكومية ومقرها هونغ كونغ: «هذا المأزق الرهيب الذي نجد فيه أنفسنا، وهذا الفقدان الرهيب لحياة البشر ينجمان بشكل مباشر عن سوء معاملة الحيوانات».

وتحدثت الفنانة جوانا لوملي، وعازف الجيتار ريك ويكمان، من فرقة «جانز إن روزويس»، والشاعر بنيامين زيفانياه أيضاً في مقطع الفيديو، قائلين إن «العالم يجب ألا يعود إلى الأنظمة المدمرة للبيئة، التي يرى معظم العلماء أنها تجعل حدوث أوبئة، مثل أزمة فيروس (كورونا) الحالية، أكثر احتمالاً».

ويظهر في الجزء الأخير من مقطع الفيديو دب آسيوي أسود، وهو معروف باسم دب القمر. ولايزال هناك أكثر من 500 من الحيوانات في مزارع الدببة الصفراوية في فيتنام، رغم أن ذلك محظور منذ عام 1992.

العالم يجب ألا يعود إلى الأنظمة المدمرة للبيئة.

استخراج العصارة الصفراوية من المرارة مؤلمة للغاية.

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