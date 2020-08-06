فنان أميركي يقاضي حملة ترامب لاستغلالها أغانيه

المصدر: نيويورك - رويترز

أقام مغني الروك، نيل يونغ، أول من أمس، دعوى قضائية ضد حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، واتهمها بانتهاك حقوق الملكية لاستغلالها أغنياته من دون تصريح.

واعترض يونغ في شكوى قدمت للمحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن على استخدام أغنية «روكين إن ذا فري وورلد» و«ديفيلز سايدووك»، مرات عديدة، في مؤتمرات ومناسبات سياسية، من بينها مؤتمر انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما في 20 يونيو الماضي.

وقال يونغ إنه اشتكى استخدام ترامب لأغنياته منذ عام 2015، وإن الحملة تجاهلته «عن عمد» على الرغم من عدم حصولها على رخصة. واعترض المغني أيضاً عندما استخدم ترامب لحناً موسيقياً له أثناء زيارته لماونت راشمور في الثالث من يوليو الماضي.

وقال محامو يونغ في الشكوى: «هذه الحملة لم تتعمد عدم احترام حقوق وآراء المواطنين الأميركيين، الذين لديهم حرية تأييد المرشح الذي يختارونه. ومع ذلك، لا يستطيع المدعي بضمير حي أن يسمح بأن تستخدم موسيقاه كلحن رئيس في حملة مثيرة للانقسام وغير أميركية للجهل والكراهية».

ولم تردّ حملة ترامب على الفور على طلب للتعليق.

ويطالب يونغ بتعويض يصل إلى 150 ألف دولار لكل انتهاك لحقوق الملكية.

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