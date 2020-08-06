«مفاجآت صيف دبي» تحتفل بـ «العودة إلى المدارس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم «مفاجآت صيف دبي» 2020، التي تستمر حتى 29 أغسطس الجاري فرصة للمتسوقين للفوز بجوائز عدة، والاستفادة من العديد من عروض التسوّق في جميع أنحاء المدينة، والتي تأتي كجزء من حملة «موسم واحد و3 عروض ترويجية».

وتحتفل مجموعة مراكز دبي للتسوّق، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات وللتجزئة، بالعرض الترويجي «العودة إلى المدارس»، إذ سيحظى المتسوقون بفرصة لمضاعفة الفوز عبر المشاركة في سحوبات «العودة إلى المدارس» وسحوبات «مفاجآت صيف دبي» بعملية الشراء نفسها.

ويحصل المتسوقون في مراكز التسوّق المشاركة بالحملة على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم، وثلاث سيارات مميزة عند التسوق.

وكجزء من عروض «العودة إلى المدارس» يمكن لـ20 متسوقاً الفوز بـ5000 درهم لكل منهم، خلال السحوبات التي تنظم في 17 و24 و29 الجاري في «العربي سنتر» ومركز «تايمز سكوير» و«برجمان».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «العربي سنتر»، تيم جونز، إن السحب الخاص بحملة مجموعة مراكز التسوق في دبي يعد نقطة جذب جيدة للعملاء، وكذلك للأطفال الذين أحبوا النسخة الجديدة من (مدهش) وصديقته (دانة)»، مشيراً إلى أن عرض «العودة إلى المدارس» يجذب كل عام الكثيرين.

ويمكن للمتسوقين في أيّ من مراكز التسوق المشاركة في المفاجآت الدخول في السحب الرقمي عن طريق التسجيل في مكتب خدمة العملاء بالمراكز.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي مركز «البستان» و«البرشاء مول» و«الغرير» و«العربي سنتر» و«بن سوقات سنتر» و«برجمان» و«سيتي سنتر الشندغة» و«سيتي سنتر معيصم» و«دبي أوتلت مول» و«الاتحاد مول» و«الواحة سنتر» و«تايمز سكوير» و«ريف مول» و«أب تاون مردف».

تيم جونز:

• «السحوبات نقطة جذب جيدة للعملاء، وللأطفال الذين أحبّوا النسخة الجديدة من (مدهش) وصديقته (دانة)».

• فرصة لمضاعفة الفوز عبر المشاركة في السحوبات.

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