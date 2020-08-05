(فيديو): مريض يسرق سيارة إسعاف من مستشفى في السعودية

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

حاول مريض سرقة سيارة إسعاف من أحد مستشفيات مدينة جدة السعودية، واستطاع الفرار بها، رغم محاولات إيقافه من قبل أمن المستشفى.

وتداولت وسائل إعلام في المملكة اليوم مقطع فيديو يظهر المريض وهو يسرق سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر. وحاول رجال الأمن بالمستشفى منع المريض من الخروج بالسيارة، إلا أنه أغلق أبوابها، وراوغهم في قيادتها، واستطاع الفرار بعيداً عنهم.

وولم يظهر الفيديو ما حدث بعد ذلك، كما لم يصدر من الهلال الأحمر أي تعليق رسمي بشأن ملابسات المقطع المتداول وتوقيت حدوثه، حسب جريدة "الوئام" السعودية. وذكرت صحيفة المدينة أنه تم إيقاف المريض بعد ذلك، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه.

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