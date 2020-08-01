" ياس ووتروورلد" أبوظبي تستقبل ضيوفها مجدداً اعتباراً من 4 أغسطس

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تستعد ياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية الرائدة على مستوى العالم، لافتتاح أبوابها مجدداً أمام الضيوف اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020. وستستقبل ياس ووتروورلد الضيوف من حاملي البطاقات السنوية يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس بعد قيامهم بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني في بادرة شكر وامتنان، وذلك مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية بما يضمن توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع.

وتتضمن هذه الإجراءات ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل جميع الضيوف بما في ذلك حاملي البطاقات السنوية بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الأمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر. وستخضع كافة المتاجر والمطاعم والمقاهي لعمليات تنظيف وتعقيم دورية على مدار اليوم لضمان سلامة وراحة الضيوف ليتمكنوا من الاستمتاع بتجربة ترفيهية لا تُنسى في مدينة الألعاب المائية الوحيدة في العالم المستوحاة من التراث الإماراتي.

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