صور..مخلوق غريب على أحد شواطيء أستراليا

المصدر: متابعات- الامارات اليوم

أثار مخلوق غريب رمته الأمواج على أحد شواطيء إستراليا، حيرة الناس، وتم تداول صوره على نطاق عالمي على منصات التواصل الإجتماعي. وصدم المخلوق البالغ طوله (1.8 أمتار) مرتادي الشاطيء، بعد أن حملته الأمواج إلى اليابسة خلال عطلة نهاية الأسبوع بحسب صيحفة " ديلي ستار" الاسترالية.

وبحسب أطباء بيطريين فإن هذا المخلوق معروف باسم "سمكة شمس المحيط" وهي نادرة الظهور لأنها تعيش في الأعماق السحيقة ويمكن ان تكبر لتصير ضعف الحجم الحالي.

وقالت كاث رامبتون التي عثرت على المخلوق وزوجها توم،"كنا نسير على الشاطئ وشاهدنا هذه الكتلة الكبيرة على الرمال. لم أر شيئا كهذا من قبل".

وتم التقاط صور للسمكة عندما كانت على الشاطئ وزعانفها مغمورة جزئيا بالرمل الرطب. وكانت على أحد جانبيها، وتعرض جسما رماديا وأبيض عليه علامات الندوب.

يشار إلى أن سمكة شمس المحيط يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار وارتفاعها 4.2 م وتزن 2.5 طن.

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