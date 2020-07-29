أريج الحمادي ووليد يري ..إماراتيان في "غينيس" للأرقام القياسية

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

تزامنا مع إعلان غينيس للأرقام القياسية، عن افتتاح باب التسجيل للمشاركة في يومها السنوي المقرر في نوفمبر المقبل، شاركت لاعبة منتخب الإمارات لكرة القدم أريج الحمادي في كسر رقم قياسي عالمي احتفالاً بالمناسبة، حيث نجحت الحمّادي بتحطيم الرقم القياسي لـ " أكبر عدد مرات ترويض لكرة القدم خلال دقيقة واحدة" محققة 86 مرة، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 2020 في المملكة المتحدة والذي وقف عند 56 مرة، وذلك في تقرير نشرته "أخبار الآن" اليوم.

وقام الرياضي الإماراتي الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي وليد يري بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد تمارين ضغط على الجانبين خلال دقيقة، محققاً 33 تمرينا ومتفوقاً على الرقم القياسي العالمي السابق الذي وقف عند 26 في الهند.

وجاء الإعلان عن هذين الرقمين القياسيين الإماراتيين خلال إطلاق فعاليات اليوم العالمي لـ غينيس للأرقام القياسية 2020 – المهرجان السنوي لتحطيم الأرقام القياسية حول العالم والذي يعقد في نوفمبر من كل عام.

وحاز وليد يري، البالغ من العمر 34 عاماً، على لقبه "وحش الخليج" من جمهوره الذي وصل إلى 650 ألف مشترك عبر انستغرام، وذلك بسبب نوعية التمارين الصعبة الذي يقوم بها عبر حساباته.

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