وجهات ترفيهية في أبوظبي تفتح أبوابها مجدداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



بدأ كل من عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، مجدداً، استقبال الضيوف. واستقبلت عالم فيراري أبوظبي، أمس، ضيوفها بعرض احتفالي خاص تضمّن لوحات راقصة باستخدام أعلام المدينة الترفيهية، في حين رحبت الشخصيات المحبوبة، مثل بينو وبيرتو، بالضيوف من مسافة آمنة، قبل بدء العد التنازلي لإعادة الافتتاح الرسمي للمدينة الترفيهية.

وفي عالم وارنر براذرز أبوظبي، أمضى الضيوف أوقاتاً حافلة على وقع أنغام وإيقاعات موسيقى الـ «دي جي» الحية في منطقة وارنر براذرز بلازا. وقبل دخول الضيوف إلى المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم، قدم عرض ترفيهي مخصص للترحيب بالضيوف مع إطلالة للشخصيات المحبوبة في المدينة الترفيهية، بما فيها «باغز باني»، وشخصيات «جستس لييغ»، وعائلة «ذا فلينستونز».

وكانت المدن الترفيهية قد افتتحت أبوابها، أمس، حصرياً لحاملي البطاقات السنوية في بادرة شكر وامتنان لهم. واعتباراً من اليوم، يبدأ كل من عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي إلى جانب وجهة المغامرات الداخلية «كلايم» باستقبال الضيوف عبر قيامهم بالحجز المسبق من خلال المواقع الإلكترونية.

ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، اتخذت عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي العديد من الإجراءات الاحترازية الإلزامية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل الضيوف، بما في ذلك حاملو البطاقات السنوية، بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.



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