بالصور..فنان صيني يغلق فمه بالمشابك والشريط اللاصق 30 يوما

المصدر: شنغهاي -رويترز

احتجاجا على الرقابة خلال جائحة كوفيد-19، أبقى فنان صيني يُعرف باسم "براذر نات" فمه مغلقا لمدة 30 يوما باستخدام مشابك معدنية وقفازات وشريط لاصق وأشياء أخرى.

وأطلق براذر نات على المشروع اسم (شات أب فور 30 دايز) "اصمت لمدة 30 يوما" وأغلق فمه باستخدام شريط تغليف كُتب عليه الرقم 404 الذي يظهر مع إشعار الخطأ عندما تكون صفحة الإنترنت غير موجودة، في إشارة إلى حجب المحتوى الإلكتروني في الأمور الحساسة وهو أمر شائع في الصين.

واكتسب الفنان البالغ من العمر 39 عاما سمعة من خلال مشروعات ومبادرات غريبة يلفت فيها الانتباه لقضايا الحريات

ومن بين مبادراته السابقة، قام براذر نات بجر مكنسة كهربائية تعمل بالبطاريات في شوارع بكين لشفط الغبار وصناعة قالب من الطوب منه للتوعية بمشكلة تلوث الهواء في العاصمة الصينية.

واعترف براذر نات بأنه كان يتحدث إلى نفسه بعض الأحيان خلال فترة التزامه الصمت طيلة الشهر الماضي. وقال "نحتاج إلى التعبير بالفن في أي وقت وأي مكان. إنه كالزهور التي تنمو وسط الشقوق ويسمح لنا بالرقص في أشد الأوقات بؤسا".



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