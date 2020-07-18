خبير أمراض معدية شهير يناشد الشباب: احذروا من مخاطر «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

ناشد خبير الأمراض المعدية الأميركي البارز الدكتور أنتوني فاوتشي الفئات الأصغر سناً الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي زاد بقوة في أجزاء من البلاد.

وقال في مقابلة بثت على الهواء مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة «فيس بوك» مارك زكربرج: «أرجوكم تحملوا المسؤولية المجتمعية وكونوا جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة، احذروا من مخاطر كورونا».

وتعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها «فيس بوك» لانتقادات بسبب سماحها بانتشار معلومات مغلوطة بشأن الجائحة، مثل العلاجات الوهمية ونظريات المؤامرة الواسعة النطاق.

وحذر فاوتشي من أنه حتى أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس، ما يزيد من احتمال إصابة أناس أكثر عرضة للخطر.

وقال إن بعض الولايات شرعت في إعادة فتح المؤسسات والمتاجر رغم أنها لم تلتزم بإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وقال إنه في ولايات أخرى «ألقى المواطنون بالحذر في مهب الريح»، مستشهداً بصور تظهر أشخاصاً يتجمعون في حانات دون كمامات واقية. واستحث الناس على استخدام الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي والانتباه إلى أن الأماكن المفتوحة أفضل دائماً من الأماكن المغلقة. وقال «يجب أن ننظر إلى إجراءات الصحة العامة كوسيلة أو بوابة لاستعادة الاقتصاد».

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