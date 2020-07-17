صباح الجزائري تفصح عن عمرها الحقيقي وتؤكد: نعم طلبت يد زوجي

المصدر: متابعات الامارات اليوم

كشفت الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري، أنها هي من قامت بطلب يد زوجها للزواج لأنه لم يقم بذلك بعد التعارف، مشيرة إلى أن حبهما الحقيقي تأكد وظهر بعد الزواج، ونبهت الجزائري، التي حلت ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي قدمه المذيع اللبناني هشام حداد عل شاشة قناة "لنا" السورية، من عمليات التجميل مشيرة أنها تعاني من فوبيا الإبر وعمليات التجميل. وقالت إنها لا تفكر مطلقاً في الخضوع لتعديلات جمالية، مشيرة إلى لأن التجاعيد تزيدها تميزاً وثقة بنفسها، وكشفت الفنانة عن عمرها الحقيقي قائلة نعم عمري 62 عاما.

وخلال الحلقة بكت الجزائري عند حديث المذيع عن اللاجئين السوريين، معربة عن رفضها هذه العبارة متمنية عودة الجميع إلى بيوتهم ومناطقهم.

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