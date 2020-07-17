الفنان السعودي خالد عبد الرحمن يكشف عن إصابته ب"كورونا"

المصدر: متابعات- إيناس محيسن

كشف الفنان السعودي خالد عبد الرحمن عن إصابته في بفيروس "كورونا" المستجد الفترة الماضية، موضحا أنه لم يعلم بإصابته إلا بعد دخوله المستشفى للعلاج من مرض ارتفاع حمض اليوريك في الدم.

وقال عبد الرحمن في فيديو نشر له على تطبيق "شاهد" قبل الحفل الذي أحياه ضمن سلسلة حفلات الصيف "مكملين معاكم"، أنه اجرى فحص "كورونا" قبل دخوله المستشفى للعلاج من ارتفاع حمض اليوريك في الدم، وخلال تواجده هناك عرف بإصابته بالفيروس. موضحا: "دريت ب"كورونا" عقب ما دخلت المستشفى، لكن الحمد لله ما أثرت فيني".

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