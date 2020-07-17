بالفيديو..زوج نانسي عجرم : لهذا السبب أطلقت 18 رصاصة والقتيل مات ظالما وليس مظوما

المصدر: متابعة الامارات اليوم

كشف زوج الفنانة نانسي عجرم، طبيب الأسنان فادي الهاشم، لأول مرة عن سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما في لبنان الشاب السوري محمد حسن الموسى، في القضية الشهيرة التي تجولت الى قضية رأي عام، ولايزال يلفها الغموض، ومفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة.

وقال فيلم وثائقي بعنوان "الرواية الكاملة"، بدأ عرضه أمس، الخميس على منصة "شاهد" الرقمية، إنه كان يطلق الرصاص في الظلام، وكان كل همه في تلك اللحظة هو حماية عائلته. وأشار إلى أنه، عندما بدأ القتيل في إطلاق النيران داخل المنزل، لم يفكر وواجهه من الجهة المقابلة بعدة رصاصات دون وعي منه. وأضاف: "فعلت الشيء الذي لم يكن لدي خيار له"، هذا شخص مات ظالمًا، وليس مظلوما، وظلم عائلته".

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