اين تذهب.. «فايرليك غريل» يعود بقائمة الصيف الشهية

تجربة مطعم فايرليك غريل هاوس، هي لتدليل أنفسكم بـأشهى النكهات العالمية. وإن كنتم تفضلون الجلوس داخلاً، فهناك صالة المطعم الأنيقة ذات الأقسام المتنوعة التي يختلف تصميمها باختلاف السمة الغالبة، مع اتباع إجراءات احترازية والاستمتاع بإطلالة بانورامية على وسط المدينة. ومع افتتاح المطعم يقدم للزوار عرضاً خاصاً، كل جمعة، وجبة برانش مميزة جداً بأسعار تبدأ من 299 درهماً، مع اضافة قائمة متنوعة من الأطباق الشهية، مثل الستيك تارتار، أضلاع اللحم المشوية، سكباج السمك ووواغيو ستيك مع عائلتك وأصدقائك. ويتكون العرض ابتداءً من 299 درهماً للشخص البالغ.

وإن كنتم تبحثون عن برانش عائلي مميز يستمتع فيه الأطفال بحصة خاصة من التسلية، فبمبلغ 95 درهماً للأطفال من ٦ الى ١٢ سنة يمكنهم الاستمتاع بأشهى قائمة الطعام المحضرة خصيصاً للأطفال. أما الأطفال تحت السادسة من العمر فيأكلون مجاناً.

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