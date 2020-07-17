اين تذهب.. «سيزرز بالاس بلوواترز دبي».. أجواء الجزيرة الساحرة

كشف فندق سيزرز بالاس بلوواترز دبي عن عرض الإقامة الجديد في وحداته السكنية لمدة خمس ليالٍ للعائلات التي ترغب بالاستمتاع بأجواء الجزيرة الساحرة، دون الحاجة إلى السفر بعيداً خارج دبي. ويأتي العرض بالتزامن مع اقتراب العطلة المدرسية، متيحاً للزوار الابتعاد عن ضجيج المدينة، وقضاء أجمل الأوقات في الوجهة الشاطئية التي توفر مطاعم عالمية المستوى.

وتتميز غرف الوحدات السكنية الفاخرة التي تقع على جزيرة بلوواترز بروحها العصرية والعائلية، حيث تمثل وجهة مثالية للإقامات الطويلة.

وتتسع الشقق المؤلفة من غرفتي نوم لأربعة أشخاص، وتتوافر لمدة خمس ليالٍ مع فطور يومي في مطعم غوردن رامزي هيلز كيتشن مقابل 8500 درهم. ويشمل العرض قسيمة بقيمة 2000 درهم للطعام والشراب يمكن استخدامها في مطاعم الفندق، فضلاً عن بطاقات لدخول ذا جرين بلانيت ومنتزه لاجونا المائي. كما تتوافر شقق مؤلفة من ثلاث غرف نوم، تتسع لـستة أشخاص لتلائم العائلات الكبيرة، مقابل 12 ألفاً و500 درهم، تشمل فطوراً يومياً في مطعم غوردن رامزي هيلز كيتشن، وقسيمة بقيمة 3000 درهم للطعام والشراب.

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