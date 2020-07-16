شاهد: الممثل جوني ديب تعرض للكم من زوجته

المصدر: لندن- رويترز

استمعت المحكمة العليا في لندن اليوم إلى شهادات بأن الممثلة آمبر هيرد لكمت زوجها السابق نجم هوليوود جوني ديب (57 عاما) خلال إحدى مناقشاتهما الساخنة، وضربته لحماية شقيقتها.

وقال شون بيت، الحارس الشخصي لديب، أمام المحكمة إن هيرد أصابت ديب إصابات واضحة في عدد من المرات. وأضاف أن إحداها كان في 21 أبريل 2016، بعد حفل عيد ميلاد هيرد. وأُبلغت المحكمة سابقا أنها تزعم أن ديب هاجمها عندما أبدت انزعاجها من حضوره الحفل متأخرا. وينكر ديب ذلك ويقول إنها تعدت عليه ولكمته خلال المشادة.

وقال بيت إنه أقل ديب بالسيارة إلى منزل آخر من المنازل التي يملكها بعد المشادة، والتقط صورة لوجه الممثل بعد أن ذكر أن هيرد لكمته.

وقالت ساشا واس محامية صحيفة صن للمحكمة إنه في تلك الحادثة، وهي إحدى الممرات التي اتهم فيها ديب بالاعتداء على زوجته السابقة، اعترفت هيرد "بأنها لكمت السيد ديب دفاعا عن أختها الصغرى" وهي المناسبة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك.

وأدلى ديب بالفعل بشهادته على مدى خمسة أيام ومن المتوقع أن تدلى هيرد بشهادتها الأسبوع المقبل.

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