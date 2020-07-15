لص موبايلات يتسبب في أزمة طلاق عباس النوري وزوجته

المصدر: متابعات- إيناس محيسن

أثار خبرإنفصال الفنان السوري عباس النوري، وزوجته الكاتبة عنود الخالد بعد زواج استمر 31 عاما موجة جدل واسعة عبر منصات إعلامية مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الأمر حدث بشكل مفاجيء وبلا مقدمات، حيث قرأ المتابعين لصفحة الكاتبة عنود على "فيس بوك" رسالة قالت فيها "لقد كانت رحلة واحد وثلاثون عاماً جميلة مليئة بالانجاز والنجاح والسعادة، لكن لكل شيء نهاية ورحلتنا الجميلة معاً" وتابعت في الرسالة:" أرجو من الجميع احترام الخصوصية وعدم الاتصال للسؤال وخاصة المقربين، "لكنها سارعت بحذفه بعد دقائق من نشرها له".

وبعد انتشار الخبر بشكل كبير ظهرت عنود عبر صفحة الاعلامي محمد القاسم على "إنستغرام" لتنفي الخبر جملة وتفصيلا وتقول:" سرق هاتفي المحمول وأحاول الآن استرجاع صفحتي الشخصية على موقع فيسبوك بعدما نشر السارق نبأ انفصالي عن زوجي الفنان عباس النوري من ثم تم اغلاقها" نافية حدوث الانفصال.

وسارعت الفنانة شكران مرتجى إلى تكذيب الخبر مؤكدة انه لا أساس له من الصحة، ونشرت مرتجى، عبر صفحتها على "فيسبوك": "تليفون الغالية عنود الخالد مسروق يعني لاتصدقوا شي أي اشاعة، بيجننوا و إنشالله ع طول العمر.. شكرررا للجميع".

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