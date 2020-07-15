أسبوع موضة هجين في ميلانو.. افتراضي وحيّ

المصدر: ميلانو - رويترز

بعد لندن وباريس انطلق أمس أسبوع الموضة الافتراضي الأول في ميلانو، بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن سيتخلله أيضاً عرضان حيان.

ويستمر أسبوع الموضة حتى بعد غد مع مجموعات للملابس الرجالية لربيع وصيف 2021، فضلاً عن مجموعات تمهيدية للرجال والنساء.

ولبت 37 ماركة الدعوة واختارت اثنتان منهما إجراء عرض حي، هما «دولتشه إي غابانا» و«دار إترو» الإيطاليتان. وستنظم «دار إترو» عرضها في فندق «فور سيسنز»، وهو دير يعود للقرن الـ15 حُوّل إلى فندق فخم، فيما اختارت «دولتشه إي غابانا» حدائق المستشفى الجامعي «أومانيتاس» الذي يدعم معهد الأبحاث فيه مادياً، والمعهد منخرط في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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