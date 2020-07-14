هيفا وهبي تجدد نفيها الزواج من محمد وزيري: زوجتي منذ 2017

أثارت تصريحات محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، حول الزواج منها، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما قاله، فيما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "العدالة لهيفاء وهبي" تضامنًا مع الفنانة.

ردت الفنانة هيفاء وهبي على تصريحات مدير أعمالها السابق محمد وزيري التي ذكرها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، بأنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، حيث كتبت الفنانة هيفاء وهبي عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلة: "كذاب".

ونفى وزيري، بحسب "المصري اليوم" ما ذكرته الفنانة خلال أحاديثها لوسائل الإعلام المختلفة، موضحاً أنه كان على وفاق مع الفنانة حتى عام 2019، وبدأت الأزمة عندما جاء تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".

وأكمل وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، إنها زوجتي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير الفيلم.

وتابع محمد وزيري، من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات ترفض بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، قائلا: "بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسمياً في فبراير من هذا العام".

وأوضح محمد وزيري، أنه لم يريد إعلان الزواج من هيفاء وهبي، وقبل أن يقال عنه بأنه مدير أعمالها، وكان زوجها وقتها، موضحًا أن هيفاء لديها سيدة مديرة أعمالها، قائلاً: "كانت علاقتي بيها طوال الوقت هو الاهتمام به ولدي قسيمة الزواج الخاصة بنا وقدمتها للمحكمة".

وأردف محمد وزيري، أنه طلب من الفنانة الحضور لمشاهدة الفيلم، وكان ذلك في فبراير من العام الحالي، ومن بعد ذلك الاتصال لم ترد علي اتصالاتي، قائلاً: "من بعدها استعنت بالمحامين وقررت التزام الصمت لأنها زوجتي ولن أقبل بأن أظهر وأتحدث أمام الجميع، لن أكن مدير أعمالها وكذلك كما أدعت بوجود توكيل كما أنني لم أهددها هوا في أيه عند هيفاء عشان أهددها".

و كشفت هيفاء وهبى تفاصيل جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، حيث دعوى إثبات زواجه منها. وكتبت الفنانة هيفاء وهبى، عبر حسابها بموقع تويتر: "اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي اخينا لجألها ليغصبنى إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".

وأضافت هيفاء وهبى: "محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله".

ونفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن زواجها من أحد الأشخاص، والذى تقدم إلى المحاكم، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية، وهى واقعة غريبة، فدائما ما تسعى السيدات إلى إثبات زواجهن وليس العكس.

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