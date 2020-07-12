إحصاء النمور الهندية يحقق رقماً قياسياً

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

حقق إحصاء للنمور أجرته الهند رقماً قياسياً في 2018 بموسوعة غينيس كأكبر مسح عالمي للحياة البرية، باستخدام الكاميرات الفخية التي يتحكم فيها عن بُعد.

وقال وزير البيئة براكاش جافديكار، في منشور على «تويتر»، أمس، إنها كانت «لحظة رائعة». وأضاف أن الهند ضاعفت عدد النمور فيها قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف وهو 2022، الذي جرى تحديده في قمة عالمية عُقدت بسانت بطرسبرغ في 2010.

وكشفت نتائج الإحصاء الذي صدر في يوليو الماضي أن تعداد النمور بالهند زاد ليصل إلى 2967 في 2018 بارتفاع من 2226 في 2014.

وتضم الهند نحو 75% من إجمالي عدد النمور في العالم، والذي يقدر الصندوق العالمي للحياة البرية أنه بلغ 3900 في 2019.

وجرى وضع الكاميرات الفخية في 26 ألفاً و838 موقعاً عبر 141 مكاناً مختلفاً.يُشار إلى أن الكاميرات الفخية أجهزة فوتوغرافية خارجية مزوّدة بمستشعرات حركة تبدأ في التسجيل عند مرور أي حيوان.

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